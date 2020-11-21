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Aktüel Balıkesir'de traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Aktüel

Balıkesir'de traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:13:44 -
Balıkesir'de traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İsaalan Mahallesi'nde yaşayan Sezai Keskin, tarlasını sürerken traktörünü kaydırdı. Keskin, eğimli tarlada devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle aracın altından çıkartılan Keskin'in cesedi Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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