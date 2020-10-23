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Aktüel Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Aktüel

Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:08:54 -
Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü.

Muhsin Alacakurt (61) yönetimindeki plakasız traktör, Kocagöl Mahallesi yakınlarında Kudret K. (55) idaresindeki 10 NS 542 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Muhsin Alacakurt 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Kudret K. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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