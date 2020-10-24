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Aktüel Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:34:44 -
Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Demir idaresindeki (40) 10 VL 806 plakalı odun yüklü traktör, Dursunbey-Güğü Mahallesi kara yolunun 16. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan (64), İlhan (34) ve Tuncay Yalçınkaya (36) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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