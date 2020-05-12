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Aktüel

Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:53:49 -
Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde cadde ve sokaklarda maske ile dolaşmanın zorunlu olmasına karar verdi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."



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