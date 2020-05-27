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Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 684 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:27:54 -
Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 684 kişiye ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 684 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikalardan itibaren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 ilçede uygulama yaptı.

Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, sürücü ve araçtakilerin sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 684 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.


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