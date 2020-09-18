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Aktüel Balıkesir'de şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyası verildi
Aktüel

Balıkesir'de şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:52:25 -
Balıkesir'de şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de şehitlerin yakınlarına ve gazilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Vali Hasan Şıldak, şehitliğin kelimelere sığmayacak derecede ulvi anlamları olan en değerli varlıkları olduğunu kaydetti.

Şehitlerin emanetlerinde her zaman gönül bağıyla bağlı olduklarını vurgulayan Şıldak, "Her vesile ile yanınızda olan tarifsiz bir duygu seliyle sizleri kucaklayan devletimiz, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu madalyaları sizlere tevcih ediyor. Bu vesile ile devletimizin sizlere olan minnet borcunu ifade etmek istiyor, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz gibi şehadet yolunda yürüyen gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine de saygılarımı, şükranlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Balıkesir Öğretmenevi'ndeki törende Vali Şıldak, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu’nun kızı Merve Kulaoğlu’na, Şehit Astsubay Üstçavuş Niyazi Elçin’in oğlu Metehan Elçin’e, Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Göksel Koç’un Kızı Sıla Koç’a, Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Serdal Güneş’in kızı Buğlem adına anne Sevilay Güneş’e, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in babası Tezcan Dinçer’e, Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in babası Zeki Baytekin’e, Şehit Özel Harekat Polisi Zekeriya Bilgen’in oğlu Yunus Emre Bilgen’e, Şehit Polis Memuru Ekrem Dereli’nin kızı Fatma Betül Dereli’ye, gaziler Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Dağlı'ya, Jandarma Uzman Çavuş Nuri Özkal'a ve Uzman Çavuş Gökhan Yazak'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen madalya ve beratları verildi.

Törene Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Hastaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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