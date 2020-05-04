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Aktüel

Balıkesir’de polis 2 bin 166 aracı denetledi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak trafik uygulaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:36:02 -
Balıkesir’de polis 2 bin 166 aracı denetledi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak trafik uygulaması yaptı. Polis ekipleri uygulamada 2 bin 166 aracı denetlerken, 36 aracı trafikten men etti ve 518 araca 232 bin 731 lira para cezası uyguladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Balıkesir İl genelinde ’Trafik Uygulaması’ gerçekleştirdi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla 1-3 Mayıs’ta il genelinde eş zamanlı ’Trafik Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 166 araç denetlenirken, 36 araç trafikten men edildi. 518 araca 232 bin 731 lira idari para cezası uygulandı.

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