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Balıkesir'de otomobil yangını! Alev alev yandı

Balıkesir'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:43
Balıkesir'de otomobil yangını! Alev alev yandı

Balıkesir’in  Erdek ilçesinde Hasan Ocak yönetimindeki 10 E 2735 plakalı otomobil aniden alev aldı. Sürücü ve eşi, inip uzaklaşırken otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğleden sonra Yalı Mahallesi, Ihlamur Sokak’ta meydana geldi. Hasan Ocak yönetimindeki 10 E 2735 plakalı otomobil, iddiaya göre motor bölümünden alev aldı. Alevleri gören sürücü ve yanında bulunan eşi araçtan inerek hızla uzaklaştı. Alevler kısa sürede büyüdü ve otomobil alev topuna döndü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erdek itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Vatandaşların paniğe kapılmasına neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:43
  1. Balıkesir
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  3. yangın

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