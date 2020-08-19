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Aktüel Balıkesir'de otomobil çekiciye çarptı 1 kişi öldü
Aktüel

Balıkesir'de otomobil çekiciye çarptı 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:17:43 -
Balıkesir'de otomobil çekiciye çarptı 1 kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Habil Kutluay idaresindeki 10 F 8649 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi mevkisindeki arızalanan bir aracı çekmek için duraklayan çekiciye çarptı.

Çekicinin altına sıkışan otomobil itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı çıkarılan D.K. ise Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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