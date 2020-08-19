Balıkesir'de otomobil çekiciye çarptı 1 kişi öldü
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Habil Kutluay idaresindeki 10 F 8649 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi mevkisindeki arızalanan bir aracı çekmek için duraklayan çekiciye çarptı.
Çekicinin altına sıkışan otomobil itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı çıkarılan D.K. ise Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.