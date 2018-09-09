Balıkesir'de kumar operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından bir derneğe yapılan kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Göre özel ekip, Eski Kuyumcular Mahallesi Çavuş Sokağı’ndaki bir esnaf derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 20 kişi ile 4 dernek yöneticisi yakalandı. Ayrıca, kumar ekipmanlarına el konuldu. Gözaltına alınan bu kişilerden kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Dernek yöneticisi 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.