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Aktüel Balıkesir'de Kovid-19 kurallarına uymayan 23 kişiye 47 bin 970 lira ceza
Aktüel

Balıkesir'de Kovid-19 kurallarına uymayan 23 kişiye 47 bin 970 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:49:48 -
Balıkesir'de Kovid-19 kurallarına uymayan 23 kişiye 47 bin 970 lira ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düğün törenleri ve kına eğlencesinde İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye toplam 47 bin 970 lira idari ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirler kapsamında jandarma ekiplerinin düğünlere yönelik yaptığı denetimlerde, Gönen ilçesi Tuzakçı Mahallesi'ndeki bir düğünde 5 kişiye 9 bin lira, Bandırma ilçesi Sahil Yenice Mahallesi'ndeki düğünde ise 17 kişiye 35 bin 820 lira İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Yine merkez Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'ndeki bir kına eğlencesinde 1 kişiye kurallara uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerle ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı olarak koronavirüsle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde de denetimlere aralıksız devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

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