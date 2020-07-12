Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'de 3,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.14'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Balıkesir'de 3,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.14'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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