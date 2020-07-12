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Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'de 3,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:56:00 -
Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD verilerine göre Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.14'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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