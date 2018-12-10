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Balıkesir'de korkunç kaza! 30 yaralı

Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır, 30 kişi yaralandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:07
Balıkesir'de korkunç kaza! 30 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kazada 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

İşçiler yola savruldu

Edinilen bilgiye göre, Havran’ın Fazlıca Kırsal Mahallesi yakınlarında M.E.K. idaresindeki 10 RD 147 plakalı kamyon ile H.C. yönetimindeki 10 H 5966 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan kamyon yan yattı. Kamyon kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü ağış yaralı 30 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı ziyarette bulundu

Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:07
  1. Balıkesir
  2. kamyon
  3. tarım işçileri
  4. Havran Kaymakamı Şeref Aydın
  5. Belediye Başkanı Emin Ersoy

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