Burhaniye ilçesinde, evlerin çatılarına ve ağaçlara konan kargaların uçuşları ve çıkardıkları sesler ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar, kargaların şehrin üzerinde topluca uçmalarının huzur verdiğini söyledi. Hayvanları sevdiğini kaydeden ortaokul öğrencisi Eymen Ragıp Sarıçalı, "Ben Nadir Tolun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. İşte akşam saatlerinde buradaki kuşlar genellikle toplaşıp şuradaki tüneklerde oraya tünüyorlar. Ondan sonra genelde böyle akşam saatlerinde sürekli dolaşıyorlar, böyle buranın üstünde güzel bir görüntü oluşturuyor. Biz bunları çok seviyoruz. Bence herkes izleyebilir. Hayvanları çok seviyoruz" dedi.