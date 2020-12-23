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Aktüel Balıkesir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aktüel

Balıkesir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 07:04:51 -
Balıkesir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bünyamin T'nin kullandığı 20 AET 927 plakalı kamyon ile Serkan Yörük yönetimindeki 10 BM 099 plakalı otomobil Çanakkale-İzmir kara yolunun şehirlerarası otobüs terminali kavşağında çarpıştı. Kazada sürücü Yörük ve yanındaki yolcu S. Yörük yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Serkan Yörük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Bünyamin T. ise gözaltına alındı.

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