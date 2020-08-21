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Aktüel Balıkesir'de kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Aktüel

Balıkesir'de kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:09:04 -
Balıkesir'de kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat Y. (64) yönetimindeki 35 DC 2464 plakalı kamyonet, İsmet Gürbüz'ün (31) kullandığı plakasız motosikletle Altınoluk Mahallesi'nde Özdemirkent mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gürbüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gürbüz'ün cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yiğit ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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