Balıkesir'de kalaşnikof satarken yakalandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden hakkında "PKKterör örgütünün propagandasını yapmak"tan işlem yapılan A.A'nın elinde bulundurduğu kalaşnikof tüfeği satacağı yönünde istihbarat aldı.

Harekete geçen ekipler, A.A'nın ilçedeki bir çay bahçesine çanta bırakıp ayrıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin bir süre sonra yeniden çay bahçesine gelmesinin ardından operasyon düzenleyen emniyet güçleri, A.A. ile çay bahçesi sahibi H.B'yi gözaltına aldı.

Çay bahçesinde arama yapan polis ekipleri, bir adet kalaşnikof tüfek ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.