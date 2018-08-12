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Balıkesir'de kalaşnikof satarken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kalaşnikof tüfek satmak isterken yakalanan kişi tutuklandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:18
Balıkesir'de kalaşnikof satarken yakalandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha  önceden hakkında "PKKterör örgütünün propagandasını yapmak"tan işlem yapılan  A.A'nın elinde bulundurduğu kalaşnikof tüfeği satacağı yönünde istihbarat aldı.

Harekete geçen ekipler, A.A'nın ilçedeki bir çay bahçesine çanta  bırakıp ayrıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin bir süre sonra yeniden çay  bahçesine gelmesinin ardından operasyon düzenleyen emniyet güçleri, A.A. ile çay  bahçesi sahibi H.B'yi gözaltına aldı.

Çay bahçesinde arama yapan polis ekipleri, bir adet kalaşnikof tüfek  ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  A.A, tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:18
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  2. ayvalık
  3. kalaşnikof

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