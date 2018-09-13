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Balıkesir'de kabus gibi 10 dakika! Hava birden karardı ve...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde meydana gelen hortum çevre sakinlerinde korkuya yol açtı. Yaşanan doğa olayında can ve mal kaybı meydana gelmedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:38
Balıkesir'de kabus gibi 10 dakika! Hava birden karardı ve...

Balıkesir'de Ormanlı kırsal mahallesinde öğle saatlerinde denizde aniden oluşan hortum vatandaşları korkuttu. Havanın birden kararmasının ardından sahilden yaklaşık 900 metre açıkta deniz üzerinde hortum meydana geldi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika devam eden hortum karaya ulaşmadan sona ererken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile bunu kayıt altına aldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:38
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