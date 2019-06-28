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Balıkesir’de ithalat ve ihracat rakamları artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre ihracat ve ithalat bir önceki yılın Haziran ayına nazaran artış gösterdi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:20
Balıkesir’de ithalat ve ihracat rakamları artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre ihracat ve ithalat bir önceki yılın Haziran ayına nazaran artış gösterdi.


TÜİKile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Balıkesir’de ihracat 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 artış göstererek 52 milyon 963 bin 768 dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise yüzde3.8 artarak 53 milyon 181 bin 78 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar baz alınarak bir önceki aya göre Balıkesir’de ihracat yüzde 5.5 ise ithalat yüzde 58 arttı. 2019 yılı Mayıs ayında Balıkesir’den yapılan ihracat miktarları guruplara göre incelendiğinde en büyük pay 12 milyon 658 bin 338 dolar ile etler ve yenilen sakatat oluşturdu. Bu grubu 5 milyon 562 bin 271 dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları oluşturdu. İthalat miktarlarında en büyük payı ise 12 milyon 113 bin693 dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler aldı. Bu grubu 9 milyon 565 bin 778 dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler izledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:20
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