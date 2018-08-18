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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:40
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında İvrindi ilçesi Güngörmez mevkiinde meydana geldi. Balya yönünden Balıkesir yönüne giden Emre Arslan (26) yönetimindeki 34 KR 5610 plakalı otomobille, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 BKY 775 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Emre Arslan öldü, yanındaki Kübra Bayırlı, Tuğba Bayırlı, Canan Gündoğan ve Melih Özdan ile diğer araçta bulunan Can Karaok ve Muhittin Karaok yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:40
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