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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Operasyonlarda, 2 şüpheli ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

09 Ağustos 2019 Cuma 02:18
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilmiş muvazzaf astsubay, Bandırma'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de Edremit'te gözaltına alındı.

Ayrıca, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bank Asya hesabı bulunan bir şüpheli ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen bir kişi de ekiplerce yakalandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 02:18
  1. Balıkesir
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