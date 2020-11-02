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Aktüel Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:26:39 -
Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 hafta önce başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde öğrenci sorumlusu ile mesleklerinden ihraç edilmiş polis, öğretmen ve astsubayın da olduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince kentte örgüt üyelerinin hücre evi olarak kullandığı belirtilen 5 adrese yönelik sabaha karşı Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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