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Aktüel Balıkesir'de erkek cesedi bulundu
Aktüel

Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:02:34 -
Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir erkek cesedi bulundu.

Kırsal Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında yol kenarında bir gencin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araştırmada, ölen kişinin Emre Ağıroğlu (17) olduğu belirlendi.

Edremit Devlet Hastanesinde ilk incelemeyi yapan cumhuriyet savcısı ölümü şüpheli buldu.

Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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