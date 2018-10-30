Balıkesir'de ele geçirildi! Tam 2,5 milyon dolar!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı. İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında araç durduruldu. Yapılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.