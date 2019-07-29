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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu

Ayvalık ilçesindeki operasyonda, 11 Suriye uyruklu göçmen ile bu kişilerin kaçışlarını organize ettikleri ileri sürülen 4 organizatör yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:05
Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriCunda Adası Yeni Köprü mevkisinde, P.Ö, S.Ö, B.K ve M.G'nin kıyıya bağlı bir tekneyi çalarak İzmir'den getirdikleri Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmeni Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçıracaklarını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, düzensiz göçmenleri ve 4 organizatörü yakaladı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden P.Ö, S.Ö ve B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, organizatör olduğu belirlenen firari zanlı M.E.V'yi arıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:05
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