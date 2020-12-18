Balıkesir'de "dur" ihtarına uymayan kamyonetten çalıntı arı kovanları çıktı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak, kaçan kamyonetten çalıntı olduğu belirlenen 46 adet arı kovanı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Şarköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurmak istedi.
Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonet bir süre takip edildikten sonra durduruldu. H.Ü'nün kullandığı kamyonetin kasasında, içinde arıların bulunduğu 46 adet kovan ele geçirildi.
Yapılan soruşturmada çalınan kovanların M.A.K'ye ait olduğu belirlendi.
Kovanlar sahibine teslim edilirken, şüpheli H.Ü. gözaltına alındı.