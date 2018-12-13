Balıkesir'de deveye benzeyen kaya, büyük ilgi gördü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde balıkçı denetimine çıkan Su Ürünleri Mühendisi Ömer Kazım İnce’nin fotoğrafladığı deveye benzeyen kaya ilgi odağı oldu.



Gömeç’in Karaağaç Mahallesi açıklarında tekne ile gezerken çok sayıda fotoğraf çektiğini anlatan Ömer Kazım İnce, “Fotoğrafa baktığımda fark ettim ki kaya oluşumları belli bir açıdan bakınca deveye benziyor. Gömeç’te Atatürk kayalıkları var. Çok sayıda televizyon kanalına haber oldu. Ben de deveye benzeyen bu kayayı keşfettim. Bölgemizde deve güreşlerinin yaygın olması dolayısı ile bu kayanın ilgi çekeceğine inanıyorum” dedi.