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Balıkesir’de Çocuk Sanat Festivali devam ediyor

Çocuk Sanat Festivali Balıkesir’in birçok yerinden katılımın sağlanmasıyla gerçekleşen festivalde çocuklar doyasıya eğlenerek, eğitici faaliyetlere katıldılar.

24 Nisan 2019 Çarşamba 19:47
Balıkesir’de Çocuk Sanat Festivali devam ediyor

Çocuk Sanat Festivali Balıkesir’in birçok yerinden katılımın sağlanmasıyla gerçekleşen festivalde çocuklar doyasıya eğlenerek, eğitici faaliyetlere katıldılar.


Balıkesir Çocuk Sanat Festivali kapılarını sanatseverlere açtı. Çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve atölyelerle devam edecek olan festivalde, çocukların; görsel, işitsel ve dokunsal duyularına hitap edecek birçok etkinlik yer alıyor. Festival; Balıkesir Valiliği, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında yürütülüyor. Festival açılışının ardından gerçekleştirilen, 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Yılın Öğretmeni” seçilen Kepsut 125. Bölge Yatılı Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen’in, 2012 yılında 5 öğrencisiyle birlikte kurduğu ve şu anda 30 kişiden oluşan“Hayatın Ritmini Yakala” grubunun ritim gösterisi oldukça beğenildi. Aynı zamanda 2016 yılı “Yeteneksizsiniz Türkiye” yarışma programında şampiyon olan ekip; kendi kompozisyonlarından oluşan vurmalı çalgı, 5’li davul şov, pump it ve sevilen şarkılar; Şinanari ile Artık Sevmeyeceğim’i perküsyon haliyle çocuklara sundular. Ritimlere kendilerini kaptıran çocuklar, yerlerinde duramayarak ritimlere eşlik ettiler.



Sanal dünyadan korunma yolları anlatıldı


Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu “Çocukları Sanal Dünyadan Korumanın Yolları” adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Son zamanlarda gündemden düşmeyen “Mavi Balina” ve “Momo” adlı oyunlar ve bunların perde arkasında yatan nedenlerden bahseden Şakiroğlu, çocukları internetin karanlık yüzünden korumanın yollarını da anlattı. Söyleşiye; Balıkesirli ebeveynler ve öğretmenler ilgi gösterdi. Sonrasında gerçekleştirilen “Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikâyesi” adlı kukla tiyatrosu,farklı bakış açısı ve yorumuyla çocukların ilgisini kazandı.



Gönüllerince eğlendiler


Çocuklar, aynı zamanda etkinlik alanında oluşturulan atölyelerde, öğretmenler eşliğinde; origami, ebru, taş boyama, heykel, kukla, çini, resim, maske, maket ve oyuncak yapımını öğrendiler. Pantomim, drama ve fotoğrafçılıkla ilgili de bilgiler edinen çocuklar, diğer yandan da gün boyu devam eden müzikli danslı gösterilere katılarak, gönüllerince eğlendiler.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 19:47
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. fotoğrafçılık

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