  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de cesedi bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:14:51 -
Balıkesir'de cesedi bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi.

İlçeye bağlı kırsal Aksakal Mahallesi'nde yaşayan Seher Koçyiğit, yalnız yaşadığı evde komşuları tarafından ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Koçyiğit'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı araştırmada, katil zanlısının Koçyiğit'in komşusu G.K. (55) olduğu tespit edildi. G.K'nin evinde Seher Koçyiğit'e ait altın küpe ve iki yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı