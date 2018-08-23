Balıkesir'de cenazeleri birer birer çıkartıldı, yakınları sinir krizleri geçirdi

Balıkesir'in kırsal Kabakdere ve Kalaycılar arasında bulunan yapay gölette iki çocuk boğuldu. Eren Deniz (16) ve Hüseyin Bulut'un (12) bulunması için vatandaşlar seferber olurdu.

Öte yandan, yapay göletin de suyu azaltılarak çocukların bulunması için mücadele edildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından gölette kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni kısa sürede çıkarttı.

İki çocuğun ailesinin feryatları yürek dağladı.