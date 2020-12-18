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Aktüel Balıkesir'de büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
Aktüel

Balıkesir'de büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:38:58 -
Balıkesir'de büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, peygamber soyundan geldikleri söyleyen F.C, D.C, Y.C ve S.C'nin, evinde ve kendisinde büyü olduğu iddiasıyla bir kişinin 13 bin lira ve bir miktar ziynet eşyasını aldıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C, D.C, Y.C ve S.C. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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