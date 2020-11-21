Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umurlar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 20.00’den itibaren geçerli olacağı kaydedildi.