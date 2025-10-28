  • İSTANBUL
Balıkesir'de bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi
Balıkesir'de bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'de bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi

Dün gecenin ardından Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul'da da kısa süreli hissedildi. Saat 10:20 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Dün gece saatlerinde Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.

YİNE SALLADI

Saat 10:20 sularında, AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi. Deprem İzmir ve Bursa'da hissedildi.

