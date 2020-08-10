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Aktüel

Balıkesir'de batma tehlikesi geçiren teknedeki 4 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:54:29 -
Balıkesir'de batma tehlikesi geçiren teknedeki 4 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, içinde bulundukları tekne su alan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınoluk Mahallesi Fener mevkisi açıklarında uçurtma sörfü yapan Arda Deniz Bostan (22), dengesini kaybederek denize düştü.

Kıyıdan izlediği oğlunun suya düştüğünü gören baba Sabri Bostan (53), 2 arkadaşıyla birlikte bir tekneye binerek oğlunu kurtarmak üzere denize açıldı.

Sudaki oğlunu kurtaran baba ve 2 arkadaşının içine bulunduğu tekne, bir süre sonra su almaya başladı.

Kıyıdaki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli cankurtaranlar, batma tehlikesi geçiren teknedeki 4 kişiyi kurtardı.

Bota bindirilen 4 kişi, ekipler tarafından Altınoluk sahiline çıkarıldı.

4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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