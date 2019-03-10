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Balıkesir’de ATM dolandırıcıları yakalandı

Balıkesir'de birçok bankaya ait ATM'ye kart kopyalama cihazları yerleştiren 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

10 Mart 2019 Pazar 17:13
Balıkesir’de ATM dolandırıcıları yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine bankaların ATM cihazlarının çıkış haznesine aparat yerleştirerek kart bilgilerini kopyalayan dolandırıcıları yakalamak için harekete geçti. 34 plakalı araçla ile Balıkesir’e geldikleri tespit edilen dolandırıcıların Devlet Hastanesi önünde banka ATM’sine cihaz yerleştirmeye çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine ATM yakınında önlem alan ekipler, aparatı sökmeye gelen M.A., F.A. ve F.Y.'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:13
  1. Balıkesir
  2. ATM dolandırıcıları
  3. gözaltı

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  • abdrhmnabdrhmn45 dk önce
    bunlara çok ağır ceza verin ibretlik olsun. şu kanunlarıda değiştirip ağırlaştırın

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