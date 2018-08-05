THY - Konya
0553 313 94 23

Balıkesir'de araçta yılan paniği!

Balıkesir'in Havran ilçesinde araçta bulunan yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle, motor içine gizlenen yılan yakalandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:56
Balıkesir'de araçta yılan paniği!

Öğle saatlerinde Nurçin T. idaresindeki Balıkesir istikametine gitmekte olan 06 ABN 793 plakalı araç hareket halindeyken, araç içerisinde yılan olduğu fark edildi. Otomobilde bulunanlar panik içerisinde bağrışırken, sürücü aracı yol kenarına park etti. Hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler uzun süren çalışma sonucu motor içerisine giren yılanı yakaladı. Yılanın çıkarılmasıyla rahat nefes alan araçtakiler, yola devam ettiler.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:56
  1. Balıkesir
  2. balıkesir
  3. havran
  4. yılan
  5. panik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Benfica karşısında oynamayacak…
    1. Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Benfica..
    2. Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber..
    3. YÖK'ten üniversiteden ihraçlara..
    4. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy:..
    5. İstismar şüphelisi adliyede intihar etti
    6. Kırıkkale’de su anlaşmazlığında..
    7. Malatya'da piknik tüplü saldırı son..
    8. CHP'de süre yarın doluyor! Gözler Bay..
    9. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne..
    10. Minik Berrak için yürek yakan sözler:..
    11. Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
    12. BBP'den son dakika idam teklifi
    13. Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
    14. Mısır'da hac görevlilerine siyaset..
    15. Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf..
    16. Bekir Pakdemirli, Venezuelalı..
    17. Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı
    18. Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
    19. 44 erin serbest bırakılma sebebi..
    20. Mevsimlik işçiler, 3 metrelik yılanı..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?