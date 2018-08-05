Balıkesir'de araçta yılan paniği!

Öğle saatlerinde Nurçin T. idaresindeki Balıkesir istikametine gitmekte olan 06 ABN 793 plakalı araç hareket halindeyken, araç içerisinde yılan olduğu fark edildi. Otomobilde bulunanlar panik içerisinde bağrışırken, sürücü aracı yol kenarına park etti. Hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler uzun süren çalışma sonucu motor içerisine giren yılanı yakaladı. Yılanın çıkarılmasıyla rahat nefes alan araçtakiler, yola devam ettiler.