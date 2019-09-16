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Balıkesir’de Ahilik Haftası kutlandı

16-22 Eylül günlerinde kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Balıkesir Esnaf Odası, hafta içine yayılan bir dizi etkinlik düzenledi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:18
Balıkesir’de Ahilik Haftası kutlandı

16-22 Eylül günlerinde kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Balıkesir Esnaf Odası, hafta içine yayılan bir dizi etkinlik düzenledi. Ahilik Haftası’nın ilk günündeki ilk tören Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Daha sonra Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret eden esnaf teşkilatı daha sonra mehter takımıyla yaptığı yürüyüşün ardından Zağnos Paşa Meydanı’nda Ahilik Haftasını kutladı.


Vali Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, kabul ettiği esnaf temsilcileri Diriliş Mehteranı eşliğinde, Hükümet, Milli Kuvvetler, Zağnospaşa caddelerini yürüyerek, Zağnos Paşa Meydanı’na geldi.


Ahilik kültüründen asla vazgeçmeyeceğiz


Ahilik haftasının kutlandığı Zağnos Paşa Meydanı’ndaki törende ilk olarak Diriliş Mehteranı verdiği konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı, milli duyguları coşturdu. Mehteran takımı mehter marşıyla alandan ayrıldıktan sonra Balıkesir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem Ahilik haftası ile ilgili bilgiler veren konuşmasında şunları söyledi:“Ahilik 13. – 19. yüzyıllar arasında Anadolu’ da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin yardım severliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olan Ahilik, ahlak, eğitim,bilim, teşkilatlanma, kalite, standart, üretici – tüketici ilişkisi, denetim ve bunun gibi, konularda yaşadığı dönemin toplumsal yapısını düzenlemiş ve yeterli olmuş bir sistemdir. Ahilik Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış, Türklerin Anadolu’ da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk Esnaf ve Sanatkarları bugünde toplumsal barışın, Milli Birlik ve Beraberliğin sağlanmasında sorumluluğunu devam ettirmektedir. Milletler, tarihlerindeki köklü, sağlam kültürler ile geleceğe umutla bakarlar. Şanlı tarihimizdeki Ahilik Kültürü asla vazgeçemeyeceğimizi ve gelecek kuşaklara aktaracağımız bilinmelidir. Bugün el emeği, göz nuru, alın teri ile hayatta kalma mücadelesi veren Esnaf ve Sanatkarlarımızın Ahilik Haftasınıkutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlık ve mutluluk dolu birlik ve beraberlik içerisinde geçirmelerini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum”dedi.


BESOB Başkanı Fehmi Erdem’in ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Ahmet Akın ve Fikret Şahin ile Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da birer konuşma yaparak esnafların bayramını kutladı.


Yılın çırak kalfa ve ahisine plaket


Protokol konuşmalarının ardından, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin seçtiği yılın çırak, kalfa ve Ahisi ödül törenine geçildi. Yılın çırağı seçilen Gül Sena Burma’ya plaketini Balıkesir İl Ticaret Müdürü Nuray Paköz, yılın kalfası Doğan Onbaşı’ya plaketini BESOB Başkanı Fehmi Erdem, Yılın Ahisi seçilen Kamil İçen’e ise plaketi Vali Ersin Yazıcı tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:18
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