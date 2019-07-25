Balıkesir'de 44 kaçak göçmen yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Şeytansofrası mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı 1 kilometre sonra terk edilmiş halde buldu. Araçta bulunan 10'u çocuk, 13'ü kadın olmak üzere toplam 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, organizatörlük yaptığı belirlenen S.Ö'yü yakalama çalışması başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.