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Balıkesir'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
Balıkesir'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Şeytansofrası mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı 1 kilometre sonra terk edilmiş halde buldu.

Araçta bulunan 10'u çocuk, 13'ü kadın olmak üzere toplam 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, organizatörlük yaptığı belirlenen S.Ö'yü yakalama çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
  1. Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Şeytansofrası mevkisi
  2. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. düzensiz göçmenler
  4. Yunanistan
  5. Midilli Adası

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