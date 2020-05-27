Balıkesir’de 4 uyuşturucu tacirini yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu taciri yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 8 adet uyuşturucu hap, 19 kök hint keneviri bitkisi, 144.31 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütmede kullanılan grinder, 22 adet şeffaf uyuşturucu paketi ile 2 bin 510 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor. Operasyonlara narkotik dedektör köpeği Eko da katıldı.