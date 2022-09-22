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Ekonomi Balıkesir'de 11 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
Ekonomi

Balıkesir'de 11 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Balıkesir'de 9 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 2 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesi gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 09:35:00 -
Balıkesir'de 11 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Altıeylül, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 76 bin 261 lira 96 kuruş ile 974 bin 527 lira 48 kuruş arasında değişen 11 sahanın ihaleleri yapılacak.

İhaleler, 11 Ekim Salı günü 10.00-14.30 saatlerinde Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

 

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