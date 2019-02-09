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Balıkesir yerel seçim anketi 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde sonuçları en çok merak edilen büyükşehir belediyeleri arasında Balıkesir yerel seçim sonuçları yer almakta. Balıkesir’de Cumhur İttifakının adayı Yücel Yılmaz ile CHP ve İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok yarışıyor. Peki Balıkesir yerel seçim anketi 2019. 31 Mart yerel seçim Balıkesir’de kim önde?

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
Balıkesir yerel seçim anketi 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde sonuçları en çok merak edilen büyükşehir belediyeleri arasında Balıkesir yerel seçim sonuçları yer almakta. Balıkesir’de Cumhur İttifakının adayı Yücel Yılmaz ile CHP ve İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok yarışıyor. Peki Balıkesir yerel seçim anketi 2019. 31 Mart yerel seçim Balıkesir’de kim önde? 

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. İşte 24 Haziran genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC Balıkesir yerel seçim 2019 anket sonuçları 

 

 

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Isparta
  6. Eskişehir
  7. Denizli
  8. Çankırı
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
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