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Eğitim Balıkesir yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir okullar tatil mi?
Eğitim

Balıkesir yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir okullar tatil mi?

Balıkesir bugün okul var mı? Pek çok ilde şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Balıkesir’de de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Peki, Balıkesir’de okullar tatil mi? Balıkesir okullar kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:01:00 -
Balıkesir yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir okullar tatil mi?

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Aileler ve öğrencilerin merak ettiği konu hakkında açıklama geldi. Peki, yarın Balıkesir’de okullar tatil olacak mı?

Balıkesir yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Balıkesir okullar tatil mi?

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, yarın ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir" ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Konya’da okullar tatil mi yarın? 30 Kasım Salı Konya'da okul var mı?
Konya’da okullar tatil mi yarın? 30 Kasım Salı Konya'da okul var mı?

Eğitim

Konya’da okullar tatil mi yarın? 30 Kasım Salı Konya'da okul var mı?

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