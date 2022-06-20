Balıkesir Üniversitesi personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvuruları 20.06.2022 tarihten itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Postadaki geçikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks ve internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

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