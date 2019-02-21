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Balıkesir Tarım Fuarı açıldı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde düzenlenen Balıkesir Tarım Fuarı törenle açıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:54
Balıkesir Tarım Fuarı açıldı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde düzenlenen Balıkesir Tarım Fuarı törenle açıldı. 220 firmanın katılıyla gerçekleştirilen fuarı bu yıl 220 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.


Açılış töreninde konuşan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul 10. kez düzenlenen Balıkesir Tarım Fuarına 7. kez ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak “Böyle bir büyük organizasyonun altından 7 yıldır alnımızın akıyla çıkıyoruz ve bunbun onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bizler tüm halkımızla bir ve beraber hareket ederek hızlı şekilde yapabiliyoruz. Biz belediye olarak ta operasyonel belediyecilik yürütüyoruz. Çok hızlı hareket edebilen gerçekten tecrübeli personelimizle bu tür etkinliklerin altından kalkıyoruz. Daha büyük etkinlikleri de ilçemizde gerçekleştirdik. İnşallah bu yılda tarım fuarı tarım sanayicisin ide çiftçimizle buluşturarak onların yeni teknoloji ile buluşmasını ve kullanabilecekleri çeşitleri burada görebilecekler. İnşallah daha verimli tarım ve hayvancılık yapabileceklerdir. Hepiniz hoş geldiniz”dedi.



“Her yıl gelişiyor”


Fuarcılığın çok önemli olduğuna vurgu yapan Karesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz “Ben Kepsut Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Burasını 5 yıldır bizde takip ediyoruz her defasından biraz daha gelişip standartları ve fuara gelen katılımcıların sayısı ve ilgisi artıyor. Burada verimli işler yapılıyor. Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Türkiye’yi doyuran şehir”


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Kepsut Belediye başkanının çıraklık ve kalfalık döneminin geçtiğine vurgu yaparak “Şimdi inşallah ustalık dönemine hazırlanıyor ustalık döneminde de başarılar diliyorum. Balıkesir tarım ve hayvancılık şehri Türkiye’yi doyuran şehir, tarım ve hayvancılığın başkenti. Ürünlerimizle hep ilk 10 arasında yer alıyoruz. Balıkesir’in geleceği tarım ve hayvancılıkta hert zaman söylüyorum. Balıkesir 3 saç ayağı üzerinde yükselen bir şehir. Bunların başında tarım ve hayvancılık geliyor. Bir diğeri turizm ve tabi ki sanayi. Bizde Büyükşehir olarak bu konulara ilgisiz kalamayız. En güçlü birimlerimizden birisi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız. Başkanlığımız kurulduğu günden bu yana çiftçilerimize üreticilerimize bir çok desteklemeler yapıyor ve yapmaya da devam edecektir. Açılan fuar Kepsut’a Balıkesir’e ve ülke tarımına katkılar sağlamasını diliyorum”dedi.



“Başarımızı sürdürmemiz gerekiyor”


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise “Türkiye’yi doyuran il Balıkesir. Bu şehrin üreticilerinin, çiftçilerinin, Kepsut’un tarım ve hayvancılıkla uğraşan bu güzel insanlarının Türkiye’nin örnek gösterilecek çitfçiler olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu şehirde sütün, etin, sebzenin, meyvenin en kalitelisi üretiliyor. Balıkesirliler bu işi güzel yapıyor. Ama bu güzelliğinde devam etmesi gerekiyor. Bu tür fuarlarla yeni ekipmanları çiftçimizle buluşturarak, çiftçimizin liderliğini kimseye bırakmamamız gerekiyor. Artık devir kalite devri, her şeyin bir standardı var. Bu şehrin insanları bunu başarıyor ve bu başarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Biz hem ürettiğimiz miktarlar hemde kalitemizle ülkedeki ilk sıralardaki yerimizi muhafaza edeceğiz”şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından açılış töreni Kepsut yöresine ait bayanlar oynadığı halk oyunları ile devam etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri fuarı dolaştılar.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:54
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