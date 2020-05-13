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Aktüel

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin yaptığı operasyon ile 4 uyuşturucu taciri yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:24:13 -
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin yaptığı operasyon ile 4 uyuşturucu taciri yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 47,50 gram esrar maddesi, 3 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 19 adet fişek ile uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan düzenek ve aparatlar ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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