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Aktüel

Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 ayda il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevkedilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 00:39:32 -
Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 ayda il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevkedilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.


Balıkesir’de uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik son bir ay içerisinde 49 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 92 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 11’i sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda, 31.73 gram esrar, 222 adet extacy hap, bin 957 adet sentetik uyuşturucu hap, 208.66 gram sentetik kannabinoid Bonzai, 403.08 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 60 TL., 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 149 adet fişek ile uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

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