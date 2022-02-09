Balıkesir’in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Bu sebeple İrvindi ve Manyas ilçelerinde okullar tatil edildi. Peki, yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Balıkesir okullar tatil mi edildi 10 Şubat Perşembe!

Kar yağışı sebebiyle 9 Şubat Çarşamba günü Balıkesir İrvindi ve Manyas'ta okullar tatil edildi.

Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Balıkesir’de 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.