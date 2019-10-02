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Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir? Namık Havutça hayatı

26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Namık Havutça kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir? Namık Havutça hayatına dair merak edilenler...

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:39
Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir? Namık Havutça hayatı

26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Namık Havutça kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir? Namık Havutça hayatına dair merak edilenler...

Namık Havutça kimdir?

Namık Havutça, 20 Temmuz 1957 Balıkesir'de dünyaya geldi. Babasının adı Hasan, annesinin adı Nadide'dir.

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü (lisans tamamlama) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Namık Havutça, Tarih öğretmeni ve serbest avukat olarak çalıştı. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen'in yönetim kurulları üyelikleri, Eğitim-Sen Bandırma Temsilciliği Başkanlığı, Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeliği yaptı.

2004 ve 2009 yılları arasında Bandırma Belediye Meclis Üyeliği ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcülüğü görevlerini üstlenen Havutça, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde milletvekili seçilmeden önce 2009 ve 2011 Balıkesir İl Genel Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Balıkesir milletvekili olarak meclise giren Namık Havutça, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İçişleri Komisyonu, Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu, Soma Araştırma Komisyonu, dört Bakan Hakkında Açılan Soruşturma Komisyonu üyesi olarak temsil etti.

Haziran 2013'te CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu’na seçildi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Balıkesir milletvekili seçildi.

Coğrafya Öğretmeni Canan Havutça ile evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:39
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