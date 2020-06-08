  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir merkezli operasyonda Nevşehir’de 1 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen polislere yönelik yapılan operasyonda Nevşehir’de 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:34:38 -
Balıkesir merkezli operasyonda Nevşehir’de 1 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen polislere yönelik yapılan operasyonda Nevşehir’de 1 kişi gözaltına alındı.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir’de eski polis okulu öğrencisi olan M.A., Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.’nın buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir’e gönderileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı