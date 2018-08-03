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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün askeri okullara girmeleri için hazırladığı iddia edilen 8 kişi ile bir astsubay gözaltına alındı.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:23
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, Şanlıurfa, Tunceli, Bursa, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün askeri okullara giriş için hazırladığı iddia edilen 8 kişi ile bir astsubay yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 19:23
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Tunceli
  4. Sakarya
  5. İstanbul
  6. Bursa
  7. Balıkesir
  8. Edremit
  9. FETÖ
  10. PDY

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